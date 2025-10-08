「小諸の水魅力発信プロジェクト」は、長野県小諸市の多様な湧水を活かした新商品として、「超硬水と超軟水」で醸す日本酒セット『浅間嶽 阿吽(あうん)』を開発。2025年10月11日(土)10時より、クラウドファンディングサイト「campfire」にて予約販売を開始します。 小諸の水魅力発信プロジェクト 日本酒セット『浅間嶽 阿吽(あうん)』  クラウドファンディング期間：2025年10月11日(土) 10:00 〜 2026年1月11日(日)