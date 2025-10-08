紅白歌合戦にも出場した５７歳歌手が、初孫の誕生を報告した。８日までにインスタグラムを更新し、「長男夫婦のところに、孫が生まれました！とても元気な女の子です」と喜びをつづったのは、歌手の木山裕策（５７）。「今日、妻と一緒に会いに行ってきました。母子共に健康とのことで本当に安心しました」と面会に訪れた。小さな赤ちゃんを抱っこする写真をアップ。「おじいちゃんですね、僕も」としみじみ。「赤ちゃんを抱