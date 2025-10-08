オアシスの来日公演（10月25日・26日 東京ドーム）を記念して、Amazon Musicが10月11日から11月2日までの期間限定で体験型ポップアップイベント『Amazon Music Room』を東京・渋谷のMIYASHITA PARK内にて開催することが決定した。【画像】『Amazon Music Room』で展示＆販売されるオアシスの限定アイテム今回のポップアップでは、1990年代のUKロックファンの部屋をイメージしたフォトブースが設置され、来場者はここでしか撮影