高知県内8つの自治体と関東の企業が参加した企業版ふるさと納税のマッチング会が10月7日に東京で行われました。東京で行われた企業版ふるさと納税のマッチング会には室戸市や梼原町など県内8つの自治体と関東の企業約20社が参加しました。企業版ふるさと納税とは国が認定した自治体の地方創生事業に対して企業が寄付を行った際に最大で寄付額の約9割が軽減される仕組みで、自治体と企業を結びつけようと高知放送が企画し今回で2回