米男子ゴルフツアーの新規大会ベイカレント・クラシック・レクサスは9日から4日間、神奈川・横浜CCで開催される。開幕前日の8日はプロアマ戦が行われているが、国内ツアー20勝の石川遼（34＝CASIO）は体調不良のため欠場した。本戦の出場に影響があるかどうかなど詳細は不明だ。米ツアー11勝の松山英樹（33＝LEXUS）ら他の日本勢は予定通りスタートした。