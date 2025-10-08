高知県警は10月7日夕方、高知県高知市の路上で10代の女性を殴ってバッグを奪おうとした60代の無職の男を強盗致傷の疑いで緊急逮捕しました。強盗致傷の疑いで緊急逮捕されたのは高知市北新田町の無職・井門則彦容疑者(60)です。警察によりますと井門容疑者は10月7日午後6時35分ごろ、高知市潮江地区の路上を歩いていた 10代女性の顔をいきなり殴りつけ、女性のバッグを奪おうとしました。女性は転倒して後頭部に擦り傷などの怪我を