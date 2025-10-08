調味料をカゴや棚に収納すると、奥に入り込んだものを取り出したり、ゴソゴソと探し出すのは正直面倒…。そんなプチストレスから解放してくれる便利なトレイをダイソーで発見しました！台座が回転する仕様で、トレイをくるくる回して、欲しいものを即ピックアップできて快適！回転もスムーズで使い心地抜群ですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：回転台トレイ（24cm×24cm×3.8cm）価格：￥330（税込）サイズ（約）：24