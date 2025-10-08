クマ8日午前6時55分ごろ、秋田県大仙市のJR羽後長野駅付近で市道を散歩中の女性（82）が、道路脇から飛び出してきたクマ1頭に顔を引っかかれて軽傷を負った。大仙署によると、クマは体長約80センチ。現場は住宅や店舗が立ち並ぶ地域。