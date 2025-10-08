7日夜、群馬県沼田市のスーパーマーケットにクマが侵入し、男性客らが襲われ軽いケガをしました。8日、市内ではクマ1頭が捕獲されていて、市などが同一個体かどうか調べています。7日夜、沼田市にある営業中のスーパーにクマが侵入し、店内などで男性客2人が襲われ、軽いケガをしました。その後の警察への取材で、この被害からおよそ8時間後に500メートルほど離れた住宅街でも、成獣のクマが目撃されたことがわかりました。また、