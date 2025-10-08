8日午前9時ごろ、岡山・新見市の小学校で異臭がすると消防に通報がありました。この異臭により、児童や教員合わせて10人がのどの痛みなどを訴え病院に搬送されました。8日午前9時ごろ、新見市神郷下神代の神代小学校の教員から「異臭がして、児童や教員からのどの痛みなどの症状が出ている」と119番通報がありました。消防によりますと、小学校では児童・教員の全員を校庭に避難させましたが、目やのどの痛みなどを訴えている児童9