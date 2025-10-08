8日朝、秋田・大仙市で散歩をしていた80代の女性がクマに襲われました。襲われた瞬間を防犯カメラが捉えていました。映像では、線路の脇に潜むクマが道路脇を走っていき、歩いていた女性に襲いかかる様子が確認できます。8日午前7時ごろ、大仙市長野で82歳の女性が散歩していたところ突然現れたクマ1頭に襲われました。女性は通りかかった車に避難したあと、病院に搬送されました。女性は顔を引っかかれましたが、会話ができる状態