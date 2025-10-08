GOOD BYE APRIL with南佳孝の「LADY PINK PANTHER」の音源配信が、8日正午にスタートした。同配信は、日本クラウン内音楽レーベル「PANAM」が今年、レーベル設立55周年を迎え、同レーベルからリリースされた珠玉の名曲たちを、さまざまなアーティストのリメークカバーで次世代に歌い継いでいく企画「PANAM 55／100 SUPER SONG COVERS」の第2弾となる。同曲は1976（昭51）年12月にリリースされた鈴木茂のセカンドアルバム「LAGOON」