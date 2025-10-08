プレミアリーグ第7節、マンチェスター・ユナイテッドはサンダーランドと対戦。2-0と勝利を収めた。今季初のクリーンシートでの勝利となり、マンUはインターナショナルマッチウィークを前に一旦、良い区切りをつけることができた。無失点の立役者は今夏獲得の23歳のベルギー代表GKセネ・ラメンズだ。ラメンズはこの試合で3セーブを記録しただけでなく、チームの課題となっていたハイクロスの処理でも安定したプレイを披露。チームメ