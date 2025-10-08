アーセナルは本拠地エミレーツ・スタジアムの拡張を計画していると英各紙が報じている。現スタジアムは60.704人の収容人数を持つ。アーセナルはいちはやく現代的なスタジアムの建設に着手したプレミアクラブの1つで、2006年のエミレーツ・スタジアムのオープン当初はプレミアリーグでも2位の収容人数を誇っていた。しかし近年はライバルクラブに追い抜かれている。トッテナムのトッテナム・ホットスパー・スタジアムは62,850人。ウ