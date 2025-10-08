元祖博多めんたい重は、「めんたい重（お弁当）」を10月3日から福岡空港で販売している。めんたい重は、昆布巻き明太子を海苔を敷いたごはんに丸ごと1本のせた弁当。週に一度の数量限定で、10月は金曜、11月以降は土曜に販売する。福岡空港で継続的に販売するのは初で、直営店以外で購入できるのはこの店舗のみとなる。このほか、めんたい重の昆布巻き明太子（1本）、めんたい煮こみつけ麺、西中洲ドレッシングも取り扱う。販売場