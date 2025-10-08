プロフィッツは、「トランセンダーホテル横浜」を11月14日に開業する。建物は地上6階・地下1階の本館と地上3階の別館で構成する。客室は、スイート、ロフトスイート、1棟貸しの別館など全34室を設ける。別館はプライベートサウナを備える。館内には、朝食を午前7時から9時半まで提供するラウンジを設け、チャーシュー専門店「叉焼春」と連携したメニューを提供し、オリジナルメニューも用意する。午前11時から午後11時まではカフェ