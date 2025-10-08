º´¡¹ÌÚ¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ÎÏ¶¯¤¤»Ñ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÉ¾²Á¤¬Çú¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸½ÃÏ10·î6Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ë4¡Ý3¤È¾¡Íø¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£¡Ú¡É¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¿·¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡Éº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Û¡Øº£¤Î»Ñ¤Ï´°Á´»î¹ç¤òÃ£À®¤·¤¿»þ¤Ë¶á¤¤¡ÙMLB¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Î¤Ë¤Ï¼é¸î¿Àµ¯ÍÑ¤¬¸ú²ÌÅª!?ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤âÊÑ²½¤¬