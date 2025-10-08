きょう8日（水）は北日本を前線が通過する影響で雨が降るでしょう。西日本から東日本の日本海側は雲が広がりやすく、午後も所々で雨が降りそうです。その他の地域は概ね晴れるでしょう。あす9日（木）は、非常に強い台風22号が日本の南から日本の東を通過する見込みです。特に伊豆諸島では暴風や高波、雷を伴った非常に激しい雨などにより、滅多にないような大荒れの天気となるでしょう。線状降水帯が発生する可能性もあります。今