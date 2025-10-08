東京証券取引所8日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が方向感を欠く展開となった。外国為替市場で一時1ドル＝152円台後半まで円安ドル高が進んだことが支えとなり、前日終値からの上げ幅は一時200円を超えた。一方、前日の米国株下落が重荷となり、マイナス圏に沈む場面もあった。午前終値は前日終値比14円41銭高の4万7965円29銭。東証株価指数（TOPIX）は21.29ポイント高の3249.20。TOPIXは取引時間中の最高値を更