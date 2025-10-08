【NASCAR】第32戦：Bank of America ROVAL 400／シャーロット モータースピードウェイ（日本時間10月6日）【映像】レース中に喧嘩勃発！目を疑う問題の場面アメリカで人気ナンバーワンのストックカーレース、NASCAR（ナスカー）の第32戦が開催。レース中盤、ドライバー同士がマシンを故意にぶつけ合うシーンが見られ、7日の中継で放送席とファンも騒然となった。全109周で争われる今回のレースの中盤を過ぎた58周目、この日初