18歳女子高生のわいせつ動画を撮影し公開か、19歳の男を逮捕 横浜市
わいせつ・性犯罪
時事ニュース
共同通信
18歳女子高生のわいせつ動画を撮影し公開か、19歳の男を逮捕 横浜市
2025年10月8日 11時49分
ざっくり言うと
性的姿態撮影処罰法違反の疑いで、神奈川県横浜市の19歳男が逮捕された
18歳の女子高校生のわいせつな動画を撮影し、ネット上で公開したなどの疑い
男は「撮影時には公開するつもりはなかった」と容疑を一部否認している