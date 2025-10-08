バーガーチェーン「モスバーガー」は10月15日、一部店舗で「金沢カレーカツバーガー」(税込520円)をリニューアル発売する。あわせて、新商品「モスライスバーガー 金沢カレーカツ」(税込570円)も同時発売となる。販売店舗は、東京都板橋区(全10店舗)と北陸･中京地方の6県(富山県･石川県･福井県･岐阜県･愛知県･三重県)の139店舗(一部店舗除く)の計149店舗。販売1個あたり20円が日本赤十字社を通じて「令和6年能登半島地震災害義援金