台風22号が伊豆諸島に接近しています。気象庁は今後、暴風と波浪の特別警報を出す可能性があるとして、暴風が吹く前に避難を終えるよう呼びかけています。気象庁・立原秀一予報課長「これまでに経験したことのないような暴風・高波の恐れがあります。最大級の警戒が必要な状況です」気象庁は会見で、台風22号が8日夜から9日にかけて伊豆諸島に接近し、暴風と波浪の特別警報を出す可能性があることを明らかにしました。特に伊豆諸島