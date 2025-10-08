エイベックスの松浦勝人会長が8日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。匿名の悪質なアカウントや書き込みなどに対し、法的措置をとっていく姿勢を明確に打ち出した。松浦氏は7日午後の更新で「（1／3）匿名で好き勝手言ってる人へ。以後、放置しない。見て見ぬふりはさせない」と通達。「（2／3）スクショ・日時・URL、全て保存済み。証拠は揃っている。プラットフォームの記録も確保してある。（3／3）まずは通報で改善を求める