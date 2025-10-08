ボクシングのＷＢＡ世界フェザー級王者ニック・ボール（２８＝英国）が王座統一で?モンスター?を待ち受ける。ボールは本来なら同王者として１２月に世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）とサウジアラビアで対戦する予定だった。しかし、井上が中谷潤人（Ｍ・Ｔ）と来年春に激突することが濃厚となり、回避した。そんな中、ボールは８月にサム・グッドマン（オーストラリア）に勝利し、３度目の防衛を