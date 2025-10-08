石川県内の8月の有効求人倍率は、1.6倍と前月と同じ水準となり、全国で3番目に高い水準を維持しています。 石川労働局が発表した石川県内の8月の有効求人倍率は、1.6倍と前月と同じ水準となり、全国では3番目に高い水準を維持しています。有効求職者数は1万7076人で、前月から0.04ポイント減少し、有効求人数は2万7346人と、0.1ポイント増加しています。 地域別では、七尾が1・55倍で4か月連続の上昇、輪島も1・48倍で3か月