音楽プロデューサーのKUSHとVVNが10月、夫婦になる。【写真】G-DRAGONは日本人女性が好み？過去の恋愛遍歴10月8日、所属事務所THEBLACKLABELの関係者は『スポーツソウル』に「KUSH、VVNの2人が10月11日に結婚する」と明らかにした。この日、関係者は「このほかに結婚と関連した詳しい内容を公開することが難しい点、ご了承をお願いする」と伝えた。先立って、2人は去る2016年に知人の紹介で会って恋人になり、公開恋愛を始めた。9