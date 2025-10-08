意外と知られていない方言をクイズ形式で出題！全国の方言を覚えよう。【徳島県の方言】「ひだるい」の意味は？「ひだるい」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、「ひだるーて仕事にならん」というように使います。いったい、「ひだるい」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「空腹」でした！「ひだるい」は、徳島県の方言で「空腹」と