秋の関西は、花の絶景が各地で見頃を迎える。関西最大級のコスモス園が広がる京都・亀岡や、歴史ある寺でバラが咲き誇る奈良・おふさ観音、絵本の世界を再現した淡路島のガーデンなど、季節を感じる名所が目白押し。この秋おすすめの花絶景を厳選して紹介！【写真で見る】関西エリアのフラワーイベント5選！関西エリアで楽しめる秋のフラワーイベントを紹介■【京都 京都府中部】京都丹波／亀岡「夢コスモス園」開園開催期間：2025