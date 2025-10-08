スズキは、2025年10月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催されるJapan Mobility Show 2025において、新型EVスクーター「e-Address」を日本で初めて公開します。同モデルは、環境に配慮した電動パワートレインと洗練されたデザインを融合させ、エコロジカルな走行体験を提供するとともに、高機能なスマートフォン連携システムを搭載した一台となっています。スズキがJapan Mobility Show 2025で日本初公開する「e-Addres