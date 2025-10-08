秋の味覚が光るスイーツイベントが大阪・兵庫各地で開催中！趣向を凝らしたさまざまなアフタヌーンティーや限定ブッフェ、赤福×五十鈴茶屋のコラボによる上品な和菓子イベントや、旬のいちじくとマスカットを主役にした華やかなスイーツなど、多彩な企画が勢ぞろい。この季節だけの特別なスイーツイベントを楽しもう！【写真で見る】大阪・兵庫のスイーツイベント12選！大阪・兵庫で楽しめる秋だけの特別なスイーツイベントを紹介