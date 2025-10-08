SnowManの佐久間大介（33）が8日、都内でヘアケアブランド「＆beHAIR」新商品・新CM発表会に出席した。髪の毛のケアをしてくれる製品にちなみ、心や体を優しくケアしてくれるのは「スヌーピーの名言」とし、「僕のことを好きじゃない誰かのことでくよくよする時間はないんだ。僕は僕を大好きでいてくれる人を大好きでいるのに忙しすぎるから」という言葉を紹介した。かねて好きと言っており「たまたま知った。今の世の中