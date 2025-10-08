石破総理は7日夜、小泉純一郎元総理らと会合を開きました。自民党総裁選で敗北した小泉進次郎農水大臣について、父親の小泉元総理は「まだ早過ぎる」との考えを示したということです。石破総理は7日夜、都内の日本料理店で小泉純一郎元総理、山崎拓元自民党副総裁らとおよそ2時間半、会合を開きました。会合では、自民党総裁選についても話題となり、山崎氏によると、敗れた小泉進次郎農水大臣について父親の小泉純一郎元総理は「