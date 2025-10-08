お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルが８日、中学時代の通信簿を公開。５段階評価にも関わらず「８」が続出している謎理由を明かした。野田は「中学の時の自分の通信簿が出てきて」と写真をアップ。「８」評価や、項目で◎が続出しており、さぞや中学時代は優秀だったと思われたが…。野田は「３を書き足して８にしてた。５段階評価なのに。母も驚いていた」と、まさかの“ねつ造”。家庭からの連絡欄には母が「