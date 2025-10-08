きのう夜、群馬県沼田市のスーパーでクマに客の男性2人が襲われ軽傷を負い、近くの小学校では警察官が児童の登校を見守るなど警戒が続いています。自動ドアから店の中に入り、うろつく1頭のクマ。きのう午後7時半すぎ、沼田市のスーパーに体長1.4メートルほどのクマが侵入しました。警察などによりますと、店に居合わせた客の男性2人が襲われ、軽いけがをしました。従業員によりますと、クマは鮮魚コーナーなどを中心にうろついて