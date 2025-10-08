「役と自分の境界線がぼやけてきた」【写真】調子に乗って詰められるポンコツ殺し屋真中そんな感慨を口にするのは、俳優の松本卓也（30）。ポンコツの殺し屋・真中を演じる主演作『フレイムユニオン 最強殺し屋伝説国岡［私闘編］』が10月10日から公開される。ファン待望の新作に主演『ベイビーわるきゅーれ』で知られる俊英・阪元裕吾監督による、殺し屋フェイクドキュメンタリー待望の新作。フリーランスの殺し屋・国岡（伊能昌