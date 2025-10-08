8日朝、大仙市で82歳の女性がクマに襲われてけがをしました。県内で発生したクマによる人身被害は、3日連続です。大仙市長野にある事務所に設置された防犯カメラの映像です。午前7時前、歩行中の女性の背後から突然クマが襲いかかりました。その後女性は、後ろから走ってきた車に乗せられ、コンビニエンスストアに駆け込みました。運転手の男性が、店員に消防への通報を依頼したといいます。記者「これが連れてきてくれた男性です