今年1月から2月にかけて、香川県三木町の女性から現金1,000万円あまりをだましとったとして、住所不定の男がきょう（8日）逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、マレーシア国籍で住所不定の無職の男（当時37）です。警察によりますと、男は今年1月16日から2月2日までの間、警察官などになりすまして現金をだましとろうと企て、三木町の女性（当時72）の自宅に電話して、「暴力団幹部の家宅捜索に入ったらあなた名