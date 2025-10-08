2023年から今年7月まで、香川県高松市内の会社の従業員トイレに小型カメラを設置して女性を盗撮した疑いで高松市の男が逮捕されました。 性的姿態等撮影の容疑で逮捕されたのは、高松市木太町の派遣社員の男（45）です。警察によりますと男は、2023年9月20日ごろから今年7月7日までの間、高松市内の会社の従業員トイレに小型カメラを設置して、香川県内の40歳女性を撮影した疑いが持たれています。 警察の調べに対し、男は容疑を