海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「国家による弾圧が水面下で起こっている？ドイツで勃発してる「戦う民主主義」について紹介します！」と題した動画で、ドイツの政党「ドイツのための選択肢（AfD）」の候補者が選挙前に相次いで亡くなった一連の騒動について詳しく解説した。 動画冒頭で宮脇氏は「テレビではあんまり報道されていないと思いますが、AfDという政党の候補者がこの数週間で7人も亡くな