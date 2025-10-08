小６の頃から海外カジノサイト利用か暗号資産を使い、海外のオンラインカジノで賭博したとして、警視庁は８日、神奈川県に住む中学１年の男子生徒（１３）を常習賭博の非行事実で児童相談所に通告したと発表した。生徒のスマートフォンからは約７０００回にわたって計約７００万円を賭けた形跡が見つかった。発表によると、生徒は暗号資産「ＬＴＣ（ライトコイン）」を使い、海外のカジノサイト「シャッフルカジノ」で賭けたと