女優の川口春奈（30）が8日に都内でヘアケアブランド「＆be HAIR」新商品・新CM発表会に出席。自分をいたわる時間を明かした。ブランドミューズとして、アンバサダーの「Snow Man」佐久間大介とともに登壇。やってみたい髪形は「もはや、もうお分からない…」と本音。これまでは明るめの髪色が多かったが「たまにお仕事とかで暗めの色に戻すと、“良いな、懐かしいな”と思うから、色の変化で楽しめたらいいな」とほほえんだ