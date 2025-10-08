他の各国企業も被害かアサヒグループホールディングスが身代金要求型ウイルス「ランサムウェア」による攻撃を受けた問題で、ハッカー集団が闇サイト上に同社に対する犯行声明を公開したことがわかった。財務文書、予算書、事業計画、従業員の個人情報などファイル９３００件以上、２７ギガ・バイト分のデータを盗んだとしている。同社幹部は８日、読売新聞の取材に「（声明は）確認している。内容について事実確認を進めている