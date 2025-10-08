女優のん（32）が、7日深夜放送のテレビ東京系「あのちゃんの電電電波♪」（火曜深夜2時）にゲスト出演。改名について語った。のんは16年、所属事務所からの独立をきっかけに本名の能年玲奈から「のん」に改名した。お笑いコンビ、霜降り明星の粗品が声を務める猫のキャラクター、ササキから「何で改名されたんですか？」と率直に聞かれると、のんは「新しい活動をするとなった時に、自由に軽やかにやっていきたかったから」と説明