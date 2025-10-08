Qualcommがイタリアのオープンソース電子機器プラットフォームであるArduinoを買収したことを明らかにしました。買収金額は非公開で、QualcommによるとArduinoは今後もブランド、ツール、使命の独立性を維持したまま、複数メーカーのチップを搭載したマイクロコントローラーやマイクロプロセッサを手がけていくとのことです。Qualcomm to Acquire Arduino-Accelerating Developers’ Access to its Leading Edge Computing and AI