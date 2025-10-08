◆米大リーグ地区シリーズ第３戦ヤンキース―ブルージェイズ（７日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースのＪ・チザム内野手が７日（日本時間８日）、ブルージェイズとの第３戦で「６番・二塁」で先発出場し、同点の５回に右翼への勝ち越しソロを放った。一時５点差の劣勢ムードだったが、ついにリードを奪った。先発ロドンは初回にゲレロに先制２ランを浴びると、３回には先頭シュナイダーにレ