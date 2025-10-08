帯状疱疹（ほうしん）が悪化し入院していた元フジテレビでフリーの笠井信輔アナウンサー（６２）が８日、自身のインスタグラムを更新。退院したことを報告した。「緊急入院から２週間、ようやく退院できました。本当にお騒がせいたしました」と伝えた笠井アナ。「入院のときには、あんなに暑かったのに、久しぶりに外に出てみて、こんなに清々しい気候に変わっていたとは、開放的な気分を味わっています」と心境を記した。「