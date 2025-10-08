右手中指骨折のため離脱している巨人の甲斐拓也捕手が８日、ジャイアンツ球場で行われた３軍練習に参加。負傷後初めて屋外でのフリー打撃を行った。打撃投手とマシンを相手に３６スイング。サク越えこそなかったが、丁寧に右方向に打ち返し「久々に外の景色で打ってボールの見え方も違ったし、天気も良くて気持ちよかった。（患部への衝撃は）全然気にならない」と順調な回復を示した。その後は育成の亀田、坂本勇、大津ととも