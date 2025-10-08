異臭騒ぎがあった神代小学校新見市神郷下神代 岡山県新見市の教育委員会によりますと、8日午前、小学校で異臭騒ぎがあり、児童と教職員合わせて10人が病院に搬送されました。いずれも軽症と見られています。 8日午前8時半ごろ、新見市神郷下神代の神代小学校の職員室付近で教職員が刺激臭を確認しました。その後、児童数人が「目やのどがピリピリする」という症状を訴えたということです。 安全を確保したあと、午