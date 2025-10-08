事故車両 7日夜、岡山県真庭市の国道で91歳の女性がトラックにはねられ死亡しました。 7日午後6時ごろ、真庭市美甘の国道を近くに住む河内節子さん（91）が歩いて渡っていたところ、トラックにはねられました。 河内さんは全身を強く打ち病院に搬送されましたが、約1時間半後に死亡が確認されました。 現場は片側1車線の緩やかなカーブで、警察によりますと、事故当時は暗かったということです。 警察が